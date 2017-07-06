محمد الدشيش

«حرمني من طفليّ قبل وفاتهما لـ 6 أشهر وحتى بعد موتهما حرمني ووالداه من رؤيتهما» بهذه العبارة تحدثت ام الطفلين مطلق ونورة (5 و7) أعوام واللذين توفيا بالخطأ نتيجة استنشاقهما مبيدا حشريا قام والدهما برشه في الغرفة للتخلص من حشرات رصدها، ورغم ان رجال المباحث انتهوا إلى أن القضية ليست متعمدة وان وفاة الطفلين جراء جهل وعدم وعي لما صدر عن الأب إلا أن الأم زعمت عكس ذلك من وجهة نظرها.. الأم لطيفة العنزي التي تقيم في منزل اسرتها منذ 6 اشهر ناشدت الاجهزة المختصة إعادة التحقيق مع زوجها ووالد الطفلين لأنها على قناعة، حسب زعمها، بأنه قتلهما لحرق قلبها.



وأضافت انها تلقت اتصالا هاتفيا من زوجها هددها فيه بأنه سيحرق قلبها على ولديها.



«الأنباء» التقت الأم المكلومة لطيفة العنزي التي قالت: ابناي مطلق ونورة (7 و5 سنوات) قتلا من قبل والدهما، فهو من أرباب السوابق.



وأضافت: سوف اقول معلومة قد تغير مجرى التحقيق، فانا صبرت عليه لعدة سنوات ولم اطلب الطلاق، ولا إعانة مالية، لكن بعد ان طالت المدة ومنعني من رؤية ولدي عدة مرات، اقمت دعوى طلاق ودفع مؤخر الصداق، ويوم وصله اخطار الدعوى اتصل بي هاتفيا وقال لي سأحرق قلبك على ولديك، وفي اليوم نفسه أتاني الخبر المشؤوم بوفاة فلذتي كبدي، الأمر الذي دمر حياتي.



ولفتت الأم الحزينة الى نقطة مهمة في الواقعة قائلة ان المبيد الحشري لم يكن منتشرا بالغرفة، بل تم رشه على الكنبة والمخدات التي كان ولدي نائمين عليها.



وناشدت لطيفة العنزي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح فتح تحقيق بجدية، موضحة - حسب قولها - ان زوجها مواطن وهي غير كويتية وان لديه اصدقاء كثيرين في الوزارة.

ناشدت جدة الطفلين وأم لطيفة وهي مواطنة اللواء الشيخ مازن الجراح ان يوافق على استخراج جواز سفر لابنتها حتى تستطيع اداء العمرة وللعلاج لانها تعاني من مشكلات نفسية نتيجة الصدمة التي تعرضت لها.