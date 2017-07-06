عبدالكريم أحمد

قررت محكمة الاستئناف إحالة اوراق دعوى دخول المجلس المتهم فيها 70 مواطنا بينهم نواب حاليون وسابقون وناشطون الى رئيس المحكمة لإحالتها الى دائرة اخرى بعد تقديم دفاع المتهمين طلبا برد الهيئة.



وذكر مصدر لـ«الأنباء» ان ثلاثة من المتهمين وهم مبارك الوعلان وسالم النملان وحسن السبيعي وبتضامن من المتهمين، تقدموا بطلب الرد، وذلك بطلب ارجعوه لعدم تمكينهم من إعداد الدفاع من خلال قرارات الإرجاء القصيرة الامد، وعدم اتمام بعض الاعلانات، وندب محامين اثناء حجز الدعوى للحكم وبعضهم على خلاف مع بعض المتهمين، بالاضافة الى طلب القوات الخاصة، ما أشعر المتهمين بالرهبة.