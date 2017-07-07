نشب في غرفة تخزين ولم يسفر عن أي خسائر مادية

قالت شركة المباني ان الحريق المحدود الذي اندلع في موقع أعمال مشروع توسعة المرحلة الرابعة من الأﭬنيوز صباح أمس قد نشب في إحدى غرف التخزين الخاصة بأعمال التشطيبات بالمشروع، حيث كان الحريق محدودا.

وأفادت في تصريح صحافي بأنه قد تمت السيطرة على الحريق بشكل سريع داخل غرفة التخزين، وذلك بالتعاون مع فريق الإدارة العامة للاطفاء الذين قاموا بدورهم بإخماد الحريق بصورة كاملة، والذي لم ينتشر خارج الغرفة ولم يسفر عن أي خسائر مادية، كما أنه لم يلحق بأي أضرار بالأعمال الإنشائية أو بسائر التركيبات الفنية.

وعليه تؤكد الشركة أنه جار استكمال أعمال التنفيذ بالمشروع دون تعطيل أو تأخير بتاريخ الانتهاء.

كما أكدت شركة المباني أن جميع التطبيقات والممارسات الخاصة بتنفيذ أعمال هذا المشروع الضخم خاضعة لأعلى معايير الأمن والسلامة المهنية والبيئية العالمية.

وتوجهت المباني بالشكر الى وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء وإدارة الطوارئ الطبية على جهودهم السريعة والمهنية في التعامل مع الحريق.