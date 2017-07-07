استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ، في مكتبه بمقر وزارة الداخلية امس الخميس المحققين «ج» فواز صقر الصقر، عبدالرحمن العجمي، نواف الديحاني، أنوار غالب الكندري.. وذلك بمناسبة صدور قرار تعيينهم بالإدارة العامة للتحقيقات طبقا للمادة «الخامسة» من قانون التحقيقات. وقام المحققون بأداء القسم أمام وهنأهم الجراح على انضمامهم لكوكبة العدل والقانون بوزارة الداخلية وحثهم على التحلي بالعدل والانصاف، متمنيا لهم النجاح والتوفيق في حياتهم العملية.

حضر أداء القسم مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء حقوقي د. فهد إبراهيم الدوسري، ونائب المدير العام لشؤون إدارات التحقيق جمال خليفة الريش.