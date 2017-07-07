محمد الجلاهمة

أوقفت وزارة الداخلية الاستعانة بالعمالة المدغشقرية من الجنسين، وفي هذا الخصوص اصدر مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة بالانابة اللواء عبدالله الهاجري تعميما تضمن وقف اصدار سمات دخول وفق المادة 20 عمالة منزلية ذكور وإناث للاشخاص المنتمين لجنسية جمهورية مدغشقر.

وأشار التعميم الى كتاب وزارة الخارجية رقم 23225/13 الذي ارفق به مذكرة من سفارة مدغشقر في العاصمة السعودية الرياض بشأن العاملات المنزليات.

كما اشار الى طلب السفارة بتتبع تلك العمالة وذلك بعد تعليق ارسال عمالة منزلية من مدغشقر الى دول الخليج.