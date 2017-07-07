احمد خميس

شهدت نيابة الجهراء مشاجرة دامية جمعت 4 مواطنين منهم متقاعد في وزارة الداخلية وأحد رجال الامن وارفق المتشاجرون الاربعة اضافة الى رجل الامن الذي تدخل لفض المشاجرة فلحقت به إصابة

تقارير طبية تشير كلها الى وجود كسور واصابات نتيجة تبادل الضرب فيما بينهم، وسجلت قضية في مخفر شرطة الجهراء برقم 69/2017 جنايات الجهراء.

وبحسب مصدر امني كان بلاغ ورد الى عمليات الداخلية في الرابعة من عصر امس الاول باندلاع مشاجرة عنيفة داخل نيابة الجهراء خلال عرض احد المتهمين على النيابة.

واضاف ان دوريات من الامن والنجدة انتقلت للسيطرة على الاوضاع، وتم توقيف اطراف المشاجرة، وهم مواطن من مواليد 1967 متقاعد بالداخلية والبقية مواطنون، وتبين ان المشاجرة وقعت بين طرفين بينهما قضايا، وارفق المصاب الاول المتقاعد تقريرا طبيا حافلا بالاصابات، جاء فيه اعتداء ضرب من قبل الآخرين ونزيف في الانف الأيسر وكسور في الانف، والثاني تضمن تقريره وجود سحجات بمؤخرة الرقبة وكدمة وآلام بالظهر ولا توجد اصابات ظاهرة.

كذلك تضمن التقريران الاخران ادعاءات ضرب من اخرين واصابات باليد اليسرى وكسر بالقدم اليمنى.