أحمد خميس

أمر وكيل نيابة الفيحاء بإحالة جثة رضيع الى الطب الشرعي للوقوف على سبب وفاته، وقال مصدر أمني ان مواطنا من مواليد 1984 ويسكن النزهة ويعمل بـ «الداخلية» تقدم الى مخفر الفيحاء وأبلغ عن وفاة ابنه البالغ من العمر 9 أشهر. وقال انه نقل ابنه الى المستشفى الأميري، وذكر تقرير صادر من المستشفى ان الأب حضر مع ابنه الذي كان متوفيا وأحيلت جثة الطفل الى الطب الشرعي.

على صعيد آخر، أحيلت جثة مواطن من مواليد 1979 إلى الطب الشرعي لمعرفة سبب وفاته.

وكانت غرفة عمليات حولي قد أبلغت مخفر السالمية بوجود بلاغ وفاة، فانتقلت إحدى الدوريات إلى موقع البلاغ، حيث شوهد المواطن الأربعيني مستلق على سريره وتم رفع الجثة تمهيدا لفحصها للوقوف على سبب الوفاة.