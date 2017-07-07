دراسة المحتوى الرقمي على الإنترنت بهدف تعزيز الأمن القومي العربي

أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش على أهمية الإعلام الإلكتروني في الحياة المعاصرة للمواطن العربي حيث كاد يكون بديلا لوسائل الإعلام التقليدية من صحف وإذاعات وقنوات تلفزيونية، ما يفرض على أجهزة الإعلام الأمني العربية أن تواكب هذه التغيرات المتلاحقة والحاسمة بكل السبل.

جاء ذلك في ختام اعمال المؤتمر العربي الثاني عشر لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني في تونس امس حيث صدر عنه عدد من التوصيات على جانب كبير من الأهمية لدعم التعاون والتنسيق العربي في مجالات الإعلام الأمني.

وأوضح العميد الحشاش رئيس وفد الكويت في المؤتمر انه تم التوصل إلى حزمة من التوصيات حول سبل استخدام الإعلام الأمني لمكافحة الإرهاب واستراتيجية تطوير الأداء الإعلامي الأمني العربي والسعي لمزيد من التفعيل للمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارات الداخلية بالدول العربية مع دراسة المحتوى الرقمي العربي على الانترنت من أجل تعزيز الأمن القومي العربي.

وأشار الى أن المؤتمر تبنى أيضا توصية تقضي بالاستفادة من تجربة جهاز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية التونسية في مجال الخطاب البديل ومكافحة الإرهاب من خلال أشرطة وثائقية تم إعدادها لهذا الغرض من قبل وزارة الداخلية التونسية، وتمت الدعوة إلى تعميمها والاستئناس بها من جانب أجهزة الإعلام الأمني بالدول العربية.

من جهته، أبرز مدير إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المقدم ناصر بوصليب، أهمية مشاركة الكويت في هذا المؤتمر، مبينا أن المشاركة مع الدول العربية في هذا التجمع الإعلامي الأمني تحت مظلة جامعة الدول العربية يعتبر مهما وحيويا وله مردود استراتيجي وأمني ملموس في تبادل الخبرات والمعلومات في مجال الإعلام الأمني لمحاربة الإرهاب وجميع الجرائم المستحدثة.