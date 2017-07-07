هاني الظفيري

نجح رجال أمن الفروانية في ضبط أربعة وافدين تخصصوا في ترويج الخمر المحلي في نطاق المحافظة، وتمت إحالة المتهمين إلى الحجز فيما قام اللواء ركن صالح مطر برفع تقرير بالواقعة.

وقال مصدر أمني ان دوريات أمن الفروانية اثناء انتشارها لحفظ الأمن اشتبهت بمركبة يقودها شخص ومرافقوه وعندما طلب منه التوقف لاذ بالفرار وتم طلب الإسناد حتى تمت محاصرته ليترك قائد المركبة ومرافقوه مركبتهم وفروا جريا على الأقدام حتى تم توقيفهم، واتضح ان السائق وافد بنغالي الجنسية ومرافقيه 3 أيضا من نفس جنسيته، وبتفتيش المركبة عثر على كمية من الخمر المحلي وعددها 85 بطل خمر محليا كبيرا و٤ صغار الحجم.