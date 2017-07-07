عبدالله قنيص

تمكنت دوريات الامن العام في الفروانية من ضبط وافدين احدهما مصري والآخر دون اثباتات بأدوات تعاط وحبوب ومواد مخدرة متنوعة، ففي جولة اعتيادية لاحدى دوريات الامن العام اشتبهت في شخص تبين لاحقا انه مدين واقامته منتهية فتم توقيفه وبتفتيش مركبته عثر على ادوات يشتبه بها(٦ لمبات + ٣ لول) ويوجد في احدى اللمبات بقايا ماده بيضاء واحيل الى جهة الاختصاص.

من جهة اخرى، اشتبهت احدى الدوريات بنفس المنطقة في وافد من الجنسية المصرية كان يسير مترجلا بالقرب من ساحة ترابية وعندما طلب منه التوقف حاول الفرار، وألقى علبة مربعة لونها اصفر فتمت ملاحقته حتى تمت السيطرة عليه وعند فتح العلبة شوهد بها ٣ اكياس شفافة صغيرة بداخلها مادة بيضة (شبو) كذلك كيسان بهما مواد عشبية (كيمكال) يشتبه بأنها مخدرة، بالاضافة الى ٣٧ حبة لونها حمراء يشتبه في أنها مواد مخدرة (حبوب فراولة)، وبالاستعلام عنه عن طريق الاسم تبين أنه مطلوب ومدين بـ ١٦٠ دينارا كما ان اقامته منتهية واحيل الى جهة الاختصاص.