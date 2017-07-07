احمد خميس

تمكن رجال أمن الجهراء من إلقاء القبض على مواطن بحالة غير طبيعية، وضبط معه مواد يشتبه بأنها مخدرة، وجاء في التفاصيل انه أثناء جولة لإحدى الدوريات الأمنية على الدائري السادس تمت مشاهدة احدى المركبات يقوم قائدها بعدم التقيد بالخطوط الأرضية، حيث تنحرف المركبة يمينا وشمالا وعليه قام رجال الدورية باستيقافه للتأكد منه وعند طلب الرخصة ودفتر المركبة قام الشاب بإلقاء سيجارة ملفوفة، ما جعل رجال الدورية يشتبهون بأن هذه السيجارة تحتوي على مواد مخدرة، كما عثر على كيس بنفسجي اللون داخل المركبة يشتبه بان به مواد مخدرة وتمت إحالته الى الإدارة العامة للمخدرات.