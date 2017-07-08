محمد الدشيش

«لست نادما على ضربي لها وأحمد الله أني لم أفعل سوى الضرب» بهذه الكلمات أجاب مواطن على محقق مخفر الأندلس والذي واجه الزوج بقضية اعتدائه بالضرب على زوجته المواطنة.

أما الزوجة فلم تنف انها كانت مخطئة ولكن لديها مبررات لما تفعله.

أما سبب العلقة الساخنة والتي تلقتها مواطنة في العقد الثالث فكانت بسبب تعاطي حبوب منع الحمل دون علم زوجها.

وبحسب مصدر أمني فإن بلاغا ورد إلى عمليات الداخلية بوقوع مشاجرة في منطقة الأندلس بين زوجين وتوجهت دورية أمنية وتم استدعاء سيارة اسعاف لنقل الزوجة إلى مستشفى الفروانية للعلاج من الاصابات التي لحقت بها.

وبالاستماع إلى إفادة الزوج قال إنه شاهد حبوب منع الحمل التي كانت زوجته تتناولها لإرجاء الحمل، مشيرا الى ان عدم حمل زوجته كان يشكل عليه ضغطا نفسيا وان زوجته فعلت ذلك دون علمه، أما الزوجة فقالت إنها لم تقصد أن تمتنع عن الحمل من زوجها لسبب ما ولكنها رأت أن ترجئه لفترة من الوقت خاصة انها صغيرة والحمل ملحوق عليه.