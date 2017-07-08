محمد الجلاهمة

أمر وكيل نيابة الأحمدي بتسجيل قضية قتل بعد اطلاعه على ملابسات وفاة بدون حرقا في منزله، كما أمر بانتداب رجال الأدلة الجنائية ومسرح الجريمة وقسم الحرائق الى منزل المجني عليه لمعاينة مكان وفاته، الى جانب طلب تقرير من الطب الشرعي عن ملابسات وفاة البدون.

وبحسب مصدر امني فإن نيابة الاحمدي استمعت الى افادات أقارب المجني عليه ومن بينهم شقيقه للوقوف على حقيقة وفاته واذا ما كانت الوفاة متعمدة او نتيجة خلل أو حريق غير متعمد.

وكان مخفر الاحمدي قد تلقى بلاغا من العمليات بوجود حريق في قطعة 3 بالمنطقة فتم توجيه دوريات الأمن والاطفاء والطوارئ الطبية الى موقع البلاغ وتبين ان الحريق بالدور الثاني من المبنى وان شخصا اصيب في الحريق ونقل الى مستشفى العدان.

وذكر تقرير المستشفى ان المجني عليه حضر متوفى واجريت له محاولات لإنعاش القلب والرئة لكنه لم يستجب واعلنت وفاته.

وأوضح المصدر ان الدخان والسواد كان يغطي كامل الجسد، بالإضافة الى جروح من الدرجتين الأولى والثانية باليد اليمنى والوجه، واحيلت الجثة الى الطب الشرعي، وأمر وكيل النيابة بتسجيل قضية برقم «41/2017» جنايات الأحمدي.