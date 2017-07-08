محمد الدشيش

تمكّن رجال مباحث الفروانية من إغلاق عدة قضايا سرقة مركبات في وضعية تشغيل فيما كشفت التحقيقات مع المتهم (وهو من غير محددي الجنسية) عن كراجات تقوم بشراء المركبات وبيعها مجزأة مع علم أصحاب هذه الكراجات بأنها مسروقة، إذ أكد المتهم أن العمال الذين يتعاملون معهم مدركون أنه لص، وهو ما يفسر شراء مركبة بـ 500 دينار رغم أن سعرها لا يقل بأي حال عن 3000 دينار، خاصة أنه يبيعها لهم وهي مشغلة وبحالة جيدة.

أما لماذا يسرق؟ فكانت الإجابة المتوقعة بأنه يسرق للإنفاق على تعاطي المواد المخدرة.

وبحسب مصدر أمني، فإن تزايد سرقة المركبات التي يتركها المواطنون والوافدون في وضعية تشغيل دفعت برجال مباحث الفروانية إلى تسيير حملات راجلة.

ومضى المصدر بالقول: إن إحدى الدوريات التابعة لمباحث الفروانية رصدت استغاثة وافد سرقت سيارته، حيث تمت ملاحقة اللص وضبطه، وعثر بحوزته على مواد مخدرة وأدوات للتعاط، وأقـــر المتهم بأنه كان يبيع المركبــات لعدد من الكراجات في منطقة أمغرة، مؤكدا ان سرقة المركبات في وضعية التشغيـــل أمر سهل للغاية ولا تكلفــه ســوى أن يكمــن مقابل بقالة أو صيدلية أو جمعية أو فرن للخبز دقائـــق حتـى يجـــد ما يسرقه ويهرب به.