أحمد خميس - محمد دشيش

تمكن قطاع الامن الجنائي من ضبط مواطن وشخص غير كويتي الجنسية بحوزتهما ٧٥٠ غراما من مادة الكيميكال. وكانت معلومات قد وردت تفيد بقيام مواطن وشخص آخر غير كويتي بالاتجار بالمواد المخدرة، فتم تشكيل فريق أمني للتأكد من صحة المعلومات، وبعد التحقق من ذلك واتخاذ الإجراء القانوني اللازم تم ضبط المتهمين وبحوزتهما ٧٥٠ غراما من مادة الكيميكال المخدرة، واحيلا والمضبوطات إلى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما.

من جانبها، أكدت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني أن قطاع الامن الجنائي سيواصل جهوده لمنع انتشار هذه الآفة، مشيرة الى ان القطاع سيتصدي للجرائم بجميع أنواعها وضبط مرتكبيها وتطبيق القانون على الجميع.