عبدالله قنيص

أصدر الوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص بالإنابة ومدير عام الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة اللواء شكري النجار تعميما اداريا تم بموجبه نقل 15 ضابطا تتراوح رتبهم بين ملازم ورائد من الإدارات العاملين بها إلى إدارات أخرى.

وبموجب التعميم الذي حمل رقم 15/2017 نقل سليمان فهد يعقوب المعتوق من ادارة المتفجرات الى ادارة العمليات، وسعد فهيد سعد فهيد السبوق من ادارة حماية الطائرات الكويتية الى ادارة الاسناد الميداني، وحمد شهاب حمد الفضلي من ادارة حماية الطائرات الكويتية الى ادارة الاسناد الميداني، وعبدالله فهيد دمشق العجمي من ادارة حماية الطائرات الكويتية الى ادارة االامن والسيطرة، وعبداللطيف مبارك عبدالله الريش من ادارة الخدمات المالية والادارية والصيانة الى ادارة الامن والسيطرة، وخالد عدنان محمد الوهيب من الادارة العامة لقوات الامن الخاصة إلى الادارة العامة لأمن المنشآت، وحسين محمد حسين العبدالرحمن من ادارة حماية المنشآت الحيوية والنفطية (حماية المنطقة الجنوبية) الى ادارة حماية المنشآت الحيوية والنفطية (الرقابة الامنية)، وشمروخ سعود ضويحي السبيعي من ادارة حماية المؤسسات والسفارات إلى ادارة الخدمات المالية والادارية والصيانة، وبدر فهد عوض الصابري من ادارة حماية المنشآت الحيوية والنفطية (حماية المنطقة الوسطى) إلى ادارة حماية المنشآت الحيوية والنفطية (الرقابة الامنية)، ومحمد احمد محمد الزهر من ادارة حماية المنشآت الحيوية والنفطية (حماية المنطقة الجنوبية) إلى ادارة حماية المنشآت الحيوية والنفطية (حماية المنطقة الوسطى)، وعبدالعزيز عبيد مشعل العنزي من ادارة حماية المنشآت الحيوية والنفطية (حماية المنطقة الجنوبية) إلى ادارة حماية المنشآت الحيوية والنفطية (حماية المنطقة الوسطى)، ومحمد فهد هني الرشيدي من الادارة العامة لأمن المنشآت إلى الادارة العامة لقوات الامن الخاصة، وفهد عبدالرزاق عبدالعزيز محمد من الادارة العامة لقوات الامن الخاصة إلى الادارة العامة لامن المنشآت، وبدر كمال محمد العبدالمحسن من الادارة العامة لقوات الامن الخاصة إلى الادارة العامة لأمن المنشآت، وسعد مبارك سالم الهاجري من الادارة العامة لأمن المنشآت إلى الادارة العامة لقوات الامن الخاصة.