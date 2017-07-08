حريق «حولي»: تشكيل فرق الإطفاء إلى مجموعات لإخلاء وتهوية المبنى المأهول بالسكان





هاني الظفيري - محمد الدشيش

أخمد رجال الإطفاء حريقا شب في منزل بمنطقة الفروانية، وكان بلاغ قد ورد أول من امس إلى غرفة عمليات الإطفاء يفيد باندلاع حريق منزل في منطقة الفروانية، ‏وعلى الفور توجه رجال مركزي الفروانية والعارضية بقيادة المقدم خالد كنعان، ‏وعند الوصول تبين ان الحريق في الدور الثاني وتم التعامل مع الحريق في وقت قياسي ‏دون وقوع أي إصابات تذكر، كما تواجد في موقع الحادث رجال الأمن والطوارئ الطبية.

من جهة اخرى، أخمد رجال الإطفاء حريقا نشب في عمارة بمنطقة حولي وكان بلاغ قد ورد إلى مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء فجر امس يفيد باندلاع حريق في عمارة بمنطقة حولي، وعليه تم توجيه مراكز إطفاء حولي والسالمية والإنقاذ الفني، وعند وصول رجال الإطفاء تبين ان الحريق اندلع في شقة بالدور السادس، وتم تشكيل فرق الإطفاء إلى مجموعات لإخلاء وتهوية المبنى المأهول بالسكان بالإضافة إلى مكافحة النيران، وقام رجال الإطفاء بمحاصرة النيران ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى الشقق المجاورة، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق دون وقوع إصابات تذكر، واقتصرت على الخسائر المادية فقط ، وجار التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

قاد عملية إخماد الحريق المقدم مشاري الرشيد والرائد علي الصفار وتواجد في موقع الحادث رجال الأمن وفنيو الطوارئ الطبية.

كذلك اندلع حريق في احد المنازل بمنطقة النسيم في محافظة الجهراء حيث تلقت عمليات الاطفاء بلاغــا يفيد باشتعال النيران فــي احدى غرف المنزل وعليه توجه رجال الاطفاء الى موقع البـلاغ، وتمت مكافحة الحريق قبــل انتشاره في ارجاء المنزل بعد اخلائه من السكان ، واستطاع رجــال الاطفاء اخماد الحريق في وقت قياســـي جدا، وجـــار التحقيق لمعرفة ملابسات الحريق.