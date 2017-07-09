هاني الظفيري

شهد طريق الوفرة وفاة شاب قام بسرقة مركبة والفرار بها وتعريض حياة المارة الى الخطر بعد ان سار عكس السير لمسافة تجاوزت نحو 600 متر حتى حاول رجال الامن تشغيل الفليشر خلفه لتحذير المركبات القادمة وعدم الاصطدام بها الا ان الشاب لم يتجاوب مع محاولات رجال الامن والامتثال الى طلبهم والتوقف حتى احتضن بالمركبة التي كان يقودها عمود إنارة ادى الى وفاته وتم تسجيل قضية بعد ان تبين ان المركبة التي كان يقودها مسروقة ومسجل بحقها قضية تخص احدى الشركات.

وقال مصدر امني ان بلاغا ورد من المارة عن شاب مستهتر على طريق الملك فهد وتحديدا قرب جسر عريفجان باتجاه النويصيب وعليه تم رصد المركبة الا ان قائدها لم يتوقف فور مشاهدة الدورية بل استكمل مشواره عكس السير مما كاد ان يتسبب بكارثة حتى تم تشغيل الفليشر الخاص بالدورية في محاولة لمنع حدوث اي كارثة، وخاطب قائد الدورية اثناء ملاحقة المستهتر الذي كانت سيارته «الوانيت» لا تحمل لوحة معدنية خلفية وكانت ايضا المركبة مظللة حتى وصل جسر الوفرة الذي قام بصعوده عكس السير دون مراعاة للمارة وتعريض حياتهم للخطر وانتهى الأمر بقائد المركبة الى الاصطدام بعمود إنارة ولم تعرف هويته كونه لم يحمل أي اثبات وتم نقل الجثة عن طريق الطب الشرعي.