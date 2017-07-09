عبدالله قنيص

أنهى رجال مباحث مبارك الكبير مغامرات وافد سوري في العقد الرابع تخصص في النصب وخداع نساء فاتهن الزواج بإيهامهن بالزواج منهن ومن ثم النصب عليهن وسرقة مبالغ مالية منهن والهرب.

وبحسب مصدر امني فإن رجال مباحث مبارك الكبير وصلت إليهم معلومات بأن وافدا سوريا مطلوبا في قضايا نصب وصادر بحقه احكام بالسجن في عدة قضايا لمدة 10 سنوات على خلفية النصب والاحتيال خاصة على نساء، حيث يقوم بخداعهن بوسامته ثم يطلب منهن مشاركته في مشروعات تجارية ويهرب. ومضى المصدر بالقول انه تم اخطار النيابة العامة بما هو متوافر من معلومات وبعد استصدار اذن نيابة تمت مداهمة مكان تواجده في الجليب وضبطه.

وقال المصدر: ان قوة المباحث تمكنت من ضبط السوري ويدعى (س.م.ع) من مواليد 1975 بعد محاولته الاختباء أعلى سطح المنزل الذي كان متواجدا فيه.

وأمر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين بإحالة المتهم الى التنفيذ الجنائي تمهيدا لقضاء العقوبة المقررة عليه في السجن المركزي.