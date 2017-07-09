محمد الجلاهمة

تلقت غرفة عمليات وزارة الداخلية بلاغا من احد المواطنين يفيد بوجود احدى الشاحنات تقوم بإلقاء أنقاض ومخلفات في بر الدائري السابع، ودفعت شهامة المواطن ورفضه لما يحدث من تدمير للبيئة الى مطاردة الشاحنة ومحاولة ايقاف قائدها ولكن قائد الشاحنة لم يستجب له وظل هاربا. ولكن المواطن أصر على إيقاف هذه الشاحنة وسائقها المتهور، حتى استطاع المواطن إيقاف الشاحنة وقائدها وتم الاتصال على العمليات وتم إرسال احدى الدوريات الامنية التابعة لأمن الأحمدي وعليه تم سحب الهاتف من الشخص. وتبين انه سوري الجنسية وعند إحالة القضية تم استدعاء الطرفين المواطن والسوري وذلك للتحقيق، حيث انكر السوري الواقعة ولكن ملاحظات المحقق كشفت أن السوري كان في حالة ارتباك اثناء عملية التحقيق.