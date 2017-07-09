هاني الظفيري

تشاجر «نسايب» فيما بينهم إثر خلافات عائلية في منطقة تيماء، حيث تطور الخلاف العائلي إلى تبادل الضرب والطعن، ما أسفر عن حدوث إصابات تطلبت التوجه إلى المستشفى لتستكمل المشاجرة داخل أروقتها لولا تدخل رجال الأمن وموظفي العلاقات العامة.

وقال مصدر أمني إن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات الداخلية من قاطني منطقة تيماء وتحديدا قطعة 7 عن وجود مشاجرة عنيفة بين مجموعة داخل وخارج أحد المنازل، فتوجه رجال الأمن والطوارئ الطبية وتمت السيطرة على المتشاجرين ونقل المصابون إلى مستشفى الجهراء، فلحقهم أقارب الطرف الآخر وتبادلوا الضرب داخل أروقة المستشفى ما أدى إلى وقوع إصابات أخرى، وتم احتجاز 3 أشخاص ونقلهم إلى المخفر، فيما أصيب 3 آخرين بإصابات حرجة نقلوا على إثرها الى العناية المركزة.