هاني الظفيري

استبد الغضب بوافد من الجنسية الآسيوية بعد تلقيه رسالة من حبيبته التي اخبرته بانها تزوجت من أحد أبناء جلدتها ليقوم بشنق نفسه في منزل كفيله في منطقة سعد العبدالله، وتم تسجيل قضية انتحار.

وقال مصدر امني ان بلاغا ورد يوم امس من مواطن يفيد بإقدام الخادم الذي يعمل لديه على الانتحار بشنق نفسه في غرفته وعليه توجه رجال الأمن والاسعاف الى موقع البلاغ واتضح ان الوافد قد فارق الحياة، وافاد المصدر بأن التحريات كشفت عن تلقي الوافد رسالة على هاتفه النقال من حبيبته من موطنها تخبره بأنها على مشارف الزواج ويجب قطع العلاقة بينهما، الأمر الذي دفعه الى الانتحار.