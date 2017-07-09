أحمد خميس

تلقى شاب سيلا من الاعتداء بالضرب من قبل مجموعة من الشباب المجهولين بمنطقة النويصيب كانوا يستقلون سيارة يابانية وكان الشاب يسير بمركبة في المنطقة في ساعات الفجر الأولى. ولكنه فوجأ بمركبة تضم عددا من الشباب يستوقفونه ونزلوا إليه وسحبوه من سيارته وقاموا بالاعتداء بالضرب عليه وأصيب بإصابات متفرقة طالت إحداها عينه، حيث أدخل جناح العيون بمستشفى العدان.

وقام والده بالتقدم إلى مخفر النويصيب وسجل بلاغا حول الاعتداء الذي أصاب ابنه وتم تزويد الجهات الامنية بالبيانات الخاصة بالمركبة وجار استدعاء المعتدين للتحقيق.