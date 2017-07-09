أحمد خميس

أمر وكيل نيابة ميناء عبدالله بتسجيل قضية سرقة برقم 40/2017 وندب رجال الأدلة الجنائية لمعاينة شاليه في المنطقة.

وكانت مواطنة سبعينية قد أبلغت مخفر ميناء عبدالله بتعرض الشاليه الذي تملكه للسرقة عن طريق الكسر، وأفادت في بلاغها بأن السرقة شملت عبوتي غاز ومكيف شباك ومطرقة، موضحة أنه حدث كسر في سور الشاليه من جهة البحر.

من جهة أخرى، اتهم مواطن في بلاغ قدمه الى مخفر الوفرة عن سرقة أجهزة كهربائية من مزرعته الكائنة على طريق 800.

من ناحية أخرى، أبلغ مواطن مخفر هدية عن سرقة جهازي هاتف آيفون وغلاكسي ومحفظة بالإضافة إلى 80 دينارا، وذلك من داخل مركبته التي كانت متوقفة أمام منزله، موضحا انه لا يوجد كسر في المركبة، ولم يتهم أحدا.