واصل قطاع الأمن العام ممثلا في مديرية أمن الأحمدي ملاحقة الأسواق العشوائية، وذلك وفقا لتعليمات وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، والتي يتم ترجمتها من قبل الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح.

وبحسب مصدر أمني، فإن حملة لأمن الأحمدي بقيادة العميد عبدالله سفاح نفذت في سوق عشوائي في المهبولة وأسفرت عن ضبط باعة جائلين الى جانب مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية والتي كانت على وشك التلف.

من جهة أخرى، نفذت مديرية أمن الأحمدي بمشاركة البلدية حملة منطقة الوفرة وأسفرت عن ضبط 5 سودانيين لم يتم العثور معهم على إثباتات و3 آخرين تبين ان عليهم إلقاء قبض.