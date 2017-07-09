محمد الجلاهمة

أحال ضابط حماية المنشآت الحدودية وافدا مصريا الى السلطات الأمنية، حيث جاءت الإحالة من إدارة الأمن البري الكويتية. وأشارت الإحالة إلى قيام الوافد المصري بمحاولات الهروب من البلاد إلى الأراضي السعودية بصورة غير مشروعة وأنه تم رصده من قبل رجال أمن الحدود البرية.

وكان الوافد قد حاول تسور السياج الأمني بين البلدين وقبلها تسور السياج الأمني التابع لمنطقة الوفرة النفطية المحظورة وبعدها توجه إلى السياج المقابل وعمل حفرة أسفل السياج والخروج منه متوجها إلى الأراضي السعودية عبر إحدى الشركات النفطية وصنع السفن، وليس لديه تصريح بالدخول أو الخروج من منطقة الوفرة النفطية، وتمت إحالته بدون أي إثبات للتحقيق معه فيما نسب إليه من تهمة محاولة الهروب إلى الأراضي السعودية.