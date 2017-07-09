محمد الدشيش

اتهمت فتاة في العقد الثالث من عمرها شاباً بخدش حيائها، وقالت الفتاة في بلاغ سجلته في مخفر السالمية بعنوان «هتك عرض أنثى» انها تعرفت على شاب بقصد الزواج حيث أوهمها بوعود كاذبة أنه سيتزوجها، حيث التقته مقابل المركز العلمي وبدأ يتغزل بها شفهيا، ومن ثم أظهر وجهه القبيح بأن راودها عن نفسها وتلمس أجزاء حساسة من جسدها بشكل متعمد ووقح.

وقال مصدر إن المواطنة تقدمت إلى مخفر شرطة السالمية وأبلغت عن تعرضها لهتك العرض من قبل مواطن ادعى أنه يريدها له بالخير ولكن ظهرت نيته الباطلة، كما ذكرت أنها ضربته قبل أن تتمكن من الهروب منه وجار إحضاره وإحالته إلى جهة الاختصاص.

من جهة أخرى، تقدم وافدان أردني وسوري ببلاغ قدماه الى مخفر الشرطة اتهما فيه ابن عم الأردني أنه نصب عليهما ولطش مبلغا ماليا منهما.

وقال مصدر خاص إن الوافدين السوري والأردني أخبرهما ابن عم الأخير أنه أصبح يزيد حسابه البنكي بطريقة سريعة وليست عن طريق شيء ممنوع، لكنهما أصرا على معرفة كيفية ذلك أخبرهما عن طريق استثمارهم بشركة.

الوافدان اتفقا ان يدفع كل واحد منهما 4 آلاف دينار كتجربة وبعد انتظارهما مدة ثلاثين يوما كاملة وهو موعد تسلم أموالهما مع الربح ذهبا لابن عم الأردني حتى انكر أنه تسلم مبلغا ماليا منهما، فتوجها بعدها إلى مخفر شرطة النقرة وسجلا قضية نصب واحتيال بحقه.