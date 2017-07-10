عبدالله قنيص - هاني الظفيري

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية انه ضمن جهود الوزارة للتصدي للجريمة ومواجهة أي انتهاكات للقانون بأي شكل من الأشكال واستمرارا لحفظ الأمن والأمان، وبناء على تعليمات صادرة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري بالانتشار المكثف لضبط الامن وتوقيف الخارجين عن القانون وملاحقة تجار المواد المخدرة قام قطاع شؤون الأمن العام بإشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح بضبط العديد من المطلوبين من خلال الجهود المتواصلة لقطاع الأمن العام، حيث تمكنت مديرية أمن محافظة الفروانية بقيادة اللواء صالح العنزي من ضبط 3 مقيمين منهم اثنان من الجنسية الآسيوية (امرأة ورجل) والآخر من الجنسية العربية، حيث عثر مع المتهم الأول على حقيبتين بداخلها 8 أظرف شبو وجريدة بداخلها مادة عشبية داكنة اللون (حشيش) ومبلغ من المال، بينما عثر مع المتهم الثاني على مواد مخدرة وظرف هيروين ومبلغ من المال.

من جانب آخر، تمكنت مديرية امن محافظة حولي بقيادة اللواء عابدين العابدين مـن ضبــط 7 أشخــاص بينهــم 4 مواطنين منهم مواطنة ومقيمان من الجنسية الآسيوية وآخر من الجنسية العربية بحالة سكر وبحوزتهم مواد مخدرة.

كما قامت مديرية أمن محافظة الأحمدي بقيادة العميد عبدالله سفاح بضبط وافد من الجنسية الآسيوية يحوز 9 أظرف بداخلها مواد يشتبه بأنها مخدرة، و13 ظرفا تحتوي على مادة الشبو المخدرة والماريغوانا.

كما تمكنت مديرية أمن محافظة العاصمة بقيادة العقيد ناصر العدواني مدير امن العاصمة بالانابة من ضبط مقيم غير كويتي لا يحمل إثباتا مطلوب لإدارة تنفيذ الأحكام ومقيمين من الجنسية الآسيوية بحوزتهم 19 زجاجة خمر (محلي)، وضبط مواطن مطلوب مدين بمبلغ من المال، وضبط 6 مواطنين مطلوبين للتنفيذ المدني وبمبلغ من المال، كما تم ضبط مركبة مطلوبة في قضية سرقة وتم التحفظ عليها وإحالتها إلى مخفر شرطة الدعية.كما تمكنت مديرية امن الجهراء بقيادة مدير عام مديرية امن الجهراء بالانابة العميد علي الحيمر من ضبط 5 مواطنين و«بدون» بعد الاشتباه وخلال حملات تفتيشية وتم تحويلهم الى الجهة المختصة وهي الادارة العامة لمكافحة المخدرات.

كما قامت إدارة عمليات الأمن العام بعمل عدة نقاط تفتيش أسفرت عن ضبط 7 أشخاص بينهم 4 مواطنين مطلوبين ماليا وجنائيا، و3 مقيمين بحوزتهم مواد مخدرة.

وقد تمت إحالة جميع المتهمين والمضبوطات الى جهة الاختصاص.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني استمرار الحملات الأمنية على مدار الساعة في جميع أرجاء البلاد من أجل ضبط المخالفين والخارجين على القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحقيق العدالة والتصدي لأي مخالفات أو انتهاكات للقانون وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين.