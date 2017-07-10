هاني الظفيري

سجل رجال مخفر السالمية قضية اعتداء بالضرب وتعاطي شاب من فئة البدون حضر إلى مستشفى مبارك وهو بحالة غير طبيعية وتمت السيطرة عليه بعد أن اثار الذعر لدى زوار ومرضى المستشفى.

وقال مصدر أمني إن بلاغا ورد إلى رجال أمن مخفر السالمية من قبل نقطة أمن مستشفى مبارك مساء أمس الأول يفيد بوجود شخص مصاب بعدة إصابات بأنحاء متفرقة من جسده، وعليه حضر رجال الأمن وتبين ان الشخص بحالة غير طبيعية نتيجة تعاطي المخدرات حيث قام بـ «الغناء» في أروقة المستشفى أثناء ضبطه والتلفظ بألفاظ نابية وتم اعطاؤه حبوبا مهدئة حتى تتم السيطرة عليه. وأفاد بعد تحسن حالته بأنه تشاجر مع أصدقائه داخل شقة في منطقة السالمية وعليه تم نقله إلى مستشفى مبارك وسجلت قضية.

ومن جانب آخر تبادل وافدان من الجنسية النيبالية الضرب والطعن في منطقة الفنطاس وتم نقل أحدهما إلى المستشفى حيث تبين أن حالته الصحية مستقرة.