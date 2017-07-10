أحمد خميس

أقدمت مجموعة من اللصوص على سرقة مزرعة مواطن في منطقة العبدلي، حيث استولوا على نحو 50 دجاجة و7 خيام و6 دورات مياه و3 شاشات تلفاز. وعليه، تم ندب الادلة الجنائية لرفع البصمات في محاولة لرصد وتحديد هوية اللصوص.

وقال مصدر امني: ان بلاغا تقدم به مواطن لرجال امن مخفر المطلاع صباح اول من امس يفيد بأنه واثناء توجهه للمزرعة تبين ان باب المزرعة قد كسر، وبتفقد المحتويات تبين ان اللصوص قاموا بسرقة 7 خيام و50 دجاجة بالاضافة الى 3 صناديق ادوات ميكانيكا. واشار المواطن بأصابع الاتهام الى الخادم الذي يعمل لديه وزود رجال الامن ببياناته.