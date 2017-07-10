أحمد خميس

وقع حادث مروري على طريق المطلاع اسفر عن تصادم مركبة ألمانية بعمود انارة ونتج عنه اصابة وافدين من الجنسية الآسيوية نقلا على اثرها الى مستشفى الجهراء، كما نتج عنه اضرار مادية للمركبة واتلاف ممتلكات عامة للدولة، وتمت احالة الحادث الى مخفر القشعانية.

من جانب آخر، وقع حادث دهس على طريق الفحيحيل السريع باتجاه مدينة الكويت، واسفر الحادث عن اصابة وافد هندي الجنسية نقل على اثرها الى مستشفى العدان وادخل الى العناية المركزة، كما احيل الداهس الى مخفر الفنطاس وحجز المركبة.

كما تعرضت فتاة مصرية صغيرة الى حادث دهس في منطقة المهبولة على الطريق الساحلي نتج عنه اصابات متفرقة ونقلت الى مستشفى العدان، واحيل سائق المركبة وهو مصري الجنسية الى مخفر الفنطاس، حيث تقدم والد الفتاة الى السلطات الامنية وابلغ عن حادث الدهس الذي تعرضت له ابنته وتم تحويلها الى جناح العظام وسجلت قضية بذلك.