أحمد خميس

عمم محقق مخفر النقرة أوصاف مركبة موديل 2017 على عموم اجهزة الداخلية في أعقاب بلاغ تقدم به مواطن، لافتا من خلاله الى سرقة سيارته الحديثة من قبل صديقه، وقال مصدر أمني إن المبلغ وهو من مواليد 1996 قال انه كان برفقة صديق له يدعى (ح.س.) كويتي من مواليد 1982 حيث دخل إلى أحد المحلات وفوجئ به يهرب بالسيارة وبداخلها عدد 2 جهــاز نقال و40 دينارا.

من جهة أخرى، قام مواطن بدخول مسكن أقارب له ليلا بعد ان اقدم على كسر الباب بقوة وتحطيم الابواب، وجاء ذلك بعد خلاف بين المواطن واقاربه وكان المواطن يحمل معه اثناء دخوله المنزل الكائن في منطقة السالمية «سكينا» حتى قام بتحطيم وتكسير واتلاف عدة اغراض بصالة المنزل وبعدها غادر المنزل دون ان يعترضه احد، وعلى الفور توجه قريبه وشقيقه الى مخفر السالمية وتقدما ببلاغ ضد قريبهما وتم احالة البلاغ الى جهات الاختصاص وجار استدعاء المواطن للتحقيق معه في الملابسات والتهمة التي سجلت بها القضية.