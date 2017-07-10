قال المحامي ناصر العجمي ان محكمة الاستئناف حكمت حكما مدنيا فريدا من نوعه في موضوع تظلم برفع منع سفر عن مواطن مطلوب للبنك بمبلغ 53 الف دينار وأنصفت المواطن.

وأشار العجمي في تصريح صحافي الى أنه تقدم بقضية ممثلا عن مكتب ناصر الناصر بدعوي تظلم من امر منع السفر وذلك بعد تعسف البنك في معاملة موكله في نظام دفع الاقساط المتفق عليها بينهم سابقا بموجب العقد.

وقال: دفعنا بإلغاء منع السفر لانتفاء شروطه ومخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وبعد حضورنا وتقديم كل المذكرات القانونية وما تحتويه من ادلة ثابتة بحق موكله جاء الحكم منصفا لموكله ليصيب كبد الحقيقة برفع منع السفر بشكل نهائي وبات.