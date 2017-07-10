محمد الجلاهمة

اتهم وافد مصري في العقد الرابع من عمره شابين بالاعتداء عليه بالضرب بآلة حادة بعد مخاصمتهما معه حول خلاف مروري، وقدم بلاغا بذلك الى مخفر شرطة الدعية.

وكان خلاف قد نشب بين الوافد والشابين وامرأة بالوقوف للتفاهم معه فاستجاب لهما، وحينما نزل لم يتوقع انهما ينويان إيذائه حيث ضربه أحدهما بآلة حادة.

وسارع الوافد الى مستشفى مبارك لتلقي العلاج وأحضر تقريرا طبيا يفيد بالاصابات التي لحقت به، ثم توجه إلى مخفر الشرطة حيث كان مكان الواقعة طريق الدائري الثالث.

وكشف مصدر امني أن الوافد رفض التنازل عن القضية مقابل مبلغ مالي، حيث فاوضه أحد أقارب الشابين في ذلك.