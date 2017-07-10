عبدالكريم أحمد

أجلت محكمة الجنايات قضية المواطن المتهم بقتل زوجته ضربا بمطرقة على رأسها أواخر شهر مارس الماضي في منطقة تيماء إلى 18 يوليو الجاري للاطلاع. وكانت المحكمة قد عقدت اولى جلساتها امس وتخلل الجلسة سؤال هيئة المحكمة للمتهم عن تهمة قتل زوجته مع سبق الإصرار والترصد، لكنه أنكر الاتهام، فيما حضرت والدة القتيلة التي انهارت خلال الجلسة وبكت مرددة: «أبي دم بنتي.. دمها ما يروح»، الأمر الذي دفع القاضي إلى طلب إخراجها من القاعة ثم أعادها لاحقا.

وقال وكيل ورثة المجني عليها المحامي جراح العنزي قائلا لـ«الأنباء» إنه ادعى بجلسة الأمس مدنيا على الجاني بمبلغ 5001 دينار، متمنيا إنزال أقصى العقوبات عليه نظرا لما اقترفت يداه وحتى يطمئن الجميع خاصة في ظل تزايد أعداد جرائم القتل لأسباب غير مبررة.