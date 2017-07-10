نظرت دوائر محكمة الجنايات وقاضي التجديد أمس 27 قضية مخدرات على الأقل بما يشكل نسبة 95% من الدعاوى الجزائية المنظورة.

وذكر مصدر لـ«الأنباء» أن قضايا المخدرات المتداولة أمس غالبيتها جديدة ومنظورة لأول مرة، مشيرا الى انها تتنوع ما بين حيازة وجلب وتصنيع بقصد التعاطي والاتجار، وتم ارجاؤها جميعا ولم يصدر بها أي حكم.

وأوضح المصدر أن هذا الكم الكبير من القضايا مقارنة بالقضايا الجزائية الأخرى كالسلب والضرب والتزوير يتكرر بشكل يومي أمام قضاة محكمة الجنايات وقاضي التجديد بحيث يتم نظر من 20 إلى 25 قضية مخدرات يوميا.