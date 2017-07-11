هاني الظفيري

كشفت إحصائية حصلت عليها «الأنباء» للوفيات الناتجة عن حوادث السير في شهر يونيو من العام الحالي ان عدد ضحايا الحوادث وصلت الى 40 وفاة، بواقع 32 رجلا و8 نساء، وبحسب الإحصائية فإن محافظتي الأحمدي والجهراء احتلتا مقدمة المحافظات من حيث عدد الوفيات وبلغت الوفيات في المحافظتين 24 بواقع 12 في الأحمدي و12 في الجهراء، اما بقية المحافظات الاخرى فجاءت على النحو التالي: حولي بواقع 4 وفيات ومبارك الكبير وحولي بواقع ٥ وفيات والفروانية بواقع ٧ حالات وفاة، هذا وبلغ عدد الوفيات من المواطنين 9 والوافدين 31.

يذكر ان الادارة العامة للمرور تحاول جاهدة الحد من حوادث السير من خلال الحد من السرعات العالية.