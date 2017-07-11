عبدالكريم أحمد

نفذ قطاع المرور الذي يرأسه اللواء فهد الشويع عدة حملات مرورية على جميع محافظات الكويت خلال الفترة من 2/7 حتى 8/7/2017.

وقد أسفرت عن تحرير 31576 مخالفة مرورية متنوعة وحجز 1033 مركبة ودخول 68 شخصا لنظارة المرور لارتكابهم مخالفات جسيمة، وإحالة وافدين للإبعاد لقيادة مركبة دون الحصول على رخصة سوق.

وتهيب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بضرورة التزام مستخدمي الطريق بقانون المرور حيث ان القانون ما وضع إلا لسلامة الجميع، وتؤكد الإدارة استمرارية حملاتها التوعوية بالتعاون مع جميع وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل تحقيق الهدف المنشود.