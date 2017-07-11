محمد الجلاهمة ـ عبدالله قنيص

أمر محقق مخفر جليب الشيوخ بإحالة مواطنة من مواليد 1992 الى الادلة الجنائية للوقوف على حقيقة مزاعم بأنها كانت في حالة غير طبيعية لدى وصولها البلاد قادمة من احدى الدول الخليجية عبر مطار سعد العبدالله على ان تحال للقضاء بتهمتين بحقها حسب إفادة المبلغين تحمل كل منهما عنوان «إهانة موظف عام».

وبحسب مصدر أمني، فإن ضابط أمن مبنى مطار الشيخ سعد العبدالله ووكيل عريف أبلغا مخفر الجليب بأنهما كانا يقومان بمهام عملهما وجاءت الى المطار فتاة كويتية «فاشنيستا»، حيث كانت في حالة غير طبيعية، وأهانتهما وتلفظت عليهما بعبارات غير لائقة.