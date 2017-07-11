محمد الجلاهمة

سقط عامل من الجنسية الآسيوية اثناء عمله في احد المشاريع بمنطقة الروضتين وكان العامل الآسيوي يؤدي عمله مستخدما السقالة في العمل ولكن اختل توازنه مما ادى الى السقوط على الأرض، وتم إبلاغ عمليات وزارة الداخلية، حيث توجهت احدى سيارات الإسعاف الى الموقع وتم نقل الآسيوي المصاب الى مستشفى الجهراء وعند وصوله تبين بأن الآسيوي قد فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به عند سقوطه وعليه تمت إحالة الجثة الى الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وسجلت قضية في مخفر القشعانية سقوط من علو ووفاة.