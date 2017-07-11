هاني الظفيري

أسعف وافدان من الجنسية الهندية الى مستشفى الصباح وأدخلا غرفة العناية المركزة لإصابات بالغة لحقت بهما خلال قيامهما بتعبئة إطار حديث بالهواء، وبحسب مصدر امني فإن بلاغا ورد صباح امس بشأن وقوع اصابات داخل محل للإطارات في منطقة الشويخ وانتقلت سيارة اسعاف ورجال امن وتبين ان الحادث عبارة عن انفجار اطار وأن عاملين انفجر الاطار فيهما.

كما نقل وافد هندي من مواليد 1977 الى مستشفى الصباح واسعف الى غرفة الانعاش مصابا بجروح بليغة اثر انفجار كمبوريسور داخل مطبعة بمنطقة الشويخ.

وقال مصدر امني ان تحقيقا فتح في واقعة الانفجار دون ان يستبعد ان تكون درجات الحرارة المرتفعة قد لعبت دورا في الحادث.