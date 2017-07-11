محمد الدشيش - أحمد خميس

لم تجد مواطنة حلا سوى ان تستنجد برجال الأمن بعد تعرضها للنصب والاحتيال من قبل امرأة في احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر ان المواطنة اتفقت مع امرأة لديها حساب في شبكة التواصل الاجتماعي تديره حيث توفق من ينوي الزواج ومن يبحث عن مواصفات معينة، فاتفقت معها على أنها تحول لها مبلغا يفوق الالفي دينار شريطة ان يكون شريك حياتها مثلما تريد.

وقال المصدر ان المواطنة حولت المبلغ برقم حساب المدعى عليها وبعدها اختفت ولم تعد تخاطبها وتوقفت عن التعامل معها فقصدت مخفر شرطة تيماء وسجلت قضية نصب واحتيال بحقها.

من جهة اخرى، وفي قضية تبرهن على ان كيد الآباء غلب كيد النساء، حيث قام به وافد سوري الجنسية بعد ان طفح الكيل من طليقته اللبنانية الجنسية والتي تحتفظ بأبنائه الثلاثة بموجب امر الحضانة الصادر لها، ولكن الأب دبر حيلة للفوز بأبنائه بعيدا عنها، وكان من الحيل التي استخدمها الاب انه جاء لاصطحاب ابنائه في نزهة، لكنه قام بحجز تذاكر باسمه وبأسمائهم وتوجه الى المطار في غفلة من طليقته وغادر بهم الى لبنان، وعليه توجهت الى وكيل نيابة الاحمدي وتقدمت ببلاغ عن خطف الابناء من قبل والدهم، وتمت احالة الشكوى الى السلطة الأمنية في مخفر الفنطاس، وافادت بأن هناك خلافات بينها وبين طليقها وتم تحويل القضية الى الجهات المعنية.