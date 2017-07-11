قضت المحكمة الجعفرية حكما بإلزام زوج بدفع نفقة للأبناء بنوعيها المأكل والملبس بمبلغ 800 دينار شهريا من تاريخ صدور الحكم، وتخلص الوقائع في قيام المحامية بشرى الهندال بصفتها وكيلة عن المدعية الزوجة برفع دعوى امام دائرة الاحوال الجعفرية لموكلتها مطالبة في ختامها بالزام المدعى علية بنفقات لأبنائها الستة بنوعيها مأكل وملبس لامتناعه عن الانفاق عليهم كون الأبناء في حضانتها وهي اليد الممسكة لهم وان راتب الزوج يفوق الـ 3000 دينار وليس لديه أي التزامات مالية وان الأبناء في سن يحتاجون فيه لمزيد من الطلبات والمصاريف كذلك لارتفاع الأسعار في البلاد وليعيشوا حياة كريمة كاقرانهم واستجابت المحكمة للمحامية الهندال واصدرت حكمها بالزام الزوج بمبلغ 800 دينار نفقات للأبناء بنوعيها لاقتناعها بيسارته وقدرته المالية.