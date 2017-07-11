محمد الدشيش

أحيل شخص من غير محددي الجنسية (33 عاما) إلى إدارة بحث وتحري محافظة الجهراء للتحقيق معه في قضية سرقة مركبة وسرقة لوحة مركبة، واللافت ان اللوحة المسروقة وضعت على مركبة مبلغ عن سرقتها وكلتا السرقتين تمت في منطقة السالمية أما مكان الضبط فهو منطقة الجهراء القديمة.

وبحسب مصدر امني فإن احدى دوريات الأمن العام وخلال جولة لها في منطقة الجهراء القديمة اشتبهت في مركبة يبدو عليها آثار حادث حيث طلب من قائد المركبة التوقف ولكن حاول الهرب ليتم إجباره على الوقوف بعد مطاردة وكانت المفاجأة ان المركبة مبلغ عن سرقتها واللوحة مسروقة وان قائدها بدون من أرباب السوابق في قضايا المخدرات.