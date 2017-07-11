محمد الدشيش

أسعف شاب كويتي إلى مستشفى العدان للعلاج من جرح قطعي في الرأس جراء إقدام شاب على ضرب رأسه بالحائط، فيما قال مصدر أمني إن الواقعة المؤلمة تؤكد أن التعاطي طريق إلى الهاوية، وقال ان عمليات وزارة الداخلية تلقت امس الأول بلاغا بإصابة شاب بجرح قطعي حيث انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وتبين ان الشاب في العقد الثالث.

وتبين ان الشاب ضرب رأسه في الحائط في محاولة للانتحار وبالتحقيق في الواقعة تبين ان الـشــاب أدمــن على تـعــاطي المــخــدرات وحـاولـت اسرته علاجه ولكنه كلما انتهى من العلاج عاد لطريق الادمان من خلال اصدقاء السوء ليقرر والده احتجازه في غرفته فما كان من الشاب إلا أن ضرب رأسه في الحائط لإجبار أسـرتــه على فــك احتجازه.