أحمد خميس

انتقل فنيون من الأدلة الجنائية الى جاخور في بر الرحية لرفع الآثار التي خلفها لصوص مجهولون داخل الجاخور وقيامهم باحداث تلفيات وسرقة محتوياته.

وبحسب مصدر امني، فان مواطنا من مواليد 1992 تقدم الى مخفر الصليبية وقال ان الجاخور تعرض للسرقة وان المسروقات عبارة عن 4 مكائن كهرباء وعدد 2 ماكينة تكييف و4 رينقات و13 دجاجة و48 حمامة، كما سرقوا البابين الخارجي والداخلي للجاخور كما أتلفوا مركبة موديل 1995 كانت داخل الجاخور حيث كسروا زجاجها الأيمن والأيسر والخلفي وأتلفوا مكان ادخال «السلف».

وكشف المبلغ أن الجناة تركوا مركبة كانوا على متنها في الغالب داخل الجاخور، وجار الوقوف على هذه المركبة، حيث ان هناك ترجيحات بان تكون المركبة مسروقة.