عبدالله قنيص

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بـوزارة الــداخـلـيـة أن الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة لشؤون الإقامة خلال الفترة من 1 الى 31 مايو الماضي تشير إلى أن إجمالي الإقامات بلغ 357.776.

وأشارت الى أنه خلال الفترة من 1 الى 22 يونيو الماضي بلغ إجمالي الإقامات للإدارة العامة لشؤون الإقامة 179.200 وتأشيرات الاقامات بلغت 688.92، بينما بلغ عدد الشكاوى المحالة للمحكمة 217 شكوى.

وأوضحت ان الشكاوى المحالة لقسم التحقيق بإدارة العمالة المنزلية 788 خلال الفترة من يناير 1 إلى 15 يونيو الماضي، بينما بلغت المكاتب وشركات العمالة المنزلية 306 مكاتب و7 شركات وبلغت إحصائية التفتيش 7499 مهمة، بينما بلغ إجمالي عدد العمالة المنزلية التي تم إبعادها طوعا الى بلدانها 557.2 عاملة منزلية خلال أعوام 2015 و2016 و2017، بالإضافة إلى الحملات الأمنية التي قامت بها إدارة العمالة المنزلية والتي أسفرت عن ضبط العديد من المخالفين.