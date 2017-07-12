هاني الظفيري

شهد طريق الملك فهد حادث تصادم مروع اسفر عن وفاة شخصين واصابة ثالث بإصابات حرجة نقل على اثرها الى مستشفى العدان وتم تسجيل قضية تحت مسمى تصادم ووفاة.

وقال مصدر امني ان بلاغا ورد صباح امس عن وقوع حادث تصادم بين مركبة رباعية الدفع وشاحنة على طريق الملك فهد وتحديدا مقابل منطقة بنيدر باتجاه المدينة، وعليه توجه رجال الاسعاف ورجال المرور والاطفاء وتبين وفاة شخصين في الموقع نتيجة الاصابات التي لحقت بهم فيما تم نقل شخص آخر الى مستشفى العدان وهو بحالة حرجة وتم سحب المركبات الى جانب الطريق ورفع تقرير بالواقعة.

من جانب آخر، وقع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الدائري السادس السريع ولم يسفر الحادث عن وقوع أي اصابات واقتصرت الاضرار على اتلاف المركبات التي تم نقلها الى جانب الطريق.