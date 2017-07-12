أحمد خميس

أخمد رجال الإطفاء اول من امس الاثنين حريقا شب في مزرعة بمنطقة الصليبية الزراعية، وكان بلاغ قد ورد لعمليات الإطفاء فهرع رجال مراكز الصليبخات والدوحة وكبد بقيادة المقدم عبدالعزيز بولند الى موقع الحريق الذي تبين انه نشب في محرك يستخدم لتصنيع الاسفلت بمزرعة تقع في منطقة الصليبية الزراعية، وكانت مساحة الحريق تقريبا ١٠٠ متر وهناك خزانات ديزل تستخدم لعملية التصنيع، وكافح رجال الإطفاء الحريق وتمت محاصرته وإخماده قبل وصوله الى خزانات الديزل من دون وقوع أي اصابات بشرية.

حضر الى موقع الحادث ضابط ادارة وقاية محافظة الجهراء الرائد ناصر الظاهر، كما حضر رجال الأمن والطوارئ الطبية.

من جهة اخرى، تمكن رجال الاطفاء من اخماد حريق شب في ديوانية منزل في منطقة تيماء ووقعت حالة اصابة خفيفة تمثلت في اختناق شخص واحد وتمت معالجته من قبل المسعف وتواجد بموقع الحريق دوريات امنية ورجال الطوارئ الطبية.