ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه من منطلق التطوير المستمر وفي إطار التعاون المشترك بين قطاعات المؤسسة الأمنية ولتسهيل الإجراءات على المراجعين، قام قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتطوير نظام الإبعاد لرفع منع الكفالات آليا من جهاز الحاسب الرئيسي لوزارة الداخلية فور تسديد تذكرة المُبعد.



ويهدف النظام الجديد الى تحقيق الصالح العام وتتحدد آليته في إصدار تذاكر المبعدين وإصدار بيانات الشؤون المالية وتقارير وإحصاءات وتحصيل تذاكر سفر المبعدين من الكفلاء وعرض إيصالات تذاكر المبعدين بتاريخ محدد وكشف التحصيل التفصيلي والإجمالي واليومي بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون المالية، والإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والإدارة العامة لمراكز الخدمة.